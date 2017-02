Unterrichtsausfall Warnstreiks an 20 niedersächsischen Schulen

Warnstreiks an 20 niedersächsischen Schulen An mehreren Schulen fällt an diesem Mittwoch Unterricht aus. Lehrer wollen ihrer Forderung nach mehr Geld Nachdruck verleihen und sind in den Warnstreik getreten. Die Kinder werden trotzdem betreut.