Helden des Alltags Echte Hilfe: Hausaufgaben mit Gudrun und Helena

Echte Hilfe: Hausaufgaben mit Gudrun und Helena Im Stadtteilladen in Bremervörde ist nach der Schule immer richtig was los: Spielen, Malen und Hilfe bei den Hausaufgaben - damit der Stadtteilladen läuft sind Gudrun Kleinegees und Helena Schweiz ehrenamtlich für die Kinder vor Ort da. Darum sind sie in dieser Woche unsere Helden des Alltags.