Amtliche Warnung Eisregen verwandelte Straßen im Norden in Rutschbahnen

Eisregen verwandelte Straßen im Norden in Rutschbahnen Bei Temperaturen um den Nullpunkt und leichtem Regen gab es in Niedersachsen, Bremen und Hamburg viele Unfälle und spiegelglatte Straßen. Auch die Bahnen mussten zeitweise stillgelegt werden. Die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes wurde am Sonntag aufgehoben.