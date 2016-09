15.09.2016

Hannovers "Nationalgetränk"

Zum Schützenfest fließt wieder "Lüttje Lage"

Jeder, der in Hannover und Umland zu Hause ist, kennt die "Lüttje Lage". Es ist das Kult-Getränk schlechthin. Doch was steckt hinter der Tradition und wie trinkt man die Lage eigentlich richtig?

Immer Anfang Juli steht die Landeshauptstadt fest im Zeichen des weltgrößten Schützenfestes. Bis zu 1,3 Millionen Besucher kommen jährlich zum Schützenplatz. Was dabei nicht fehlen darf: die Lüttje Lage...

Das Schützenfest Hannover

Lüttje Lage - Was ist das und wo kommt es her?

Eine Lüttje Lage besteht aus dem speziellen Lüttje-Lagen-Bier und einem Kornbrand. Möglicherweise stammt der Name aus dem Lateinischen, wo lagona für Krug oder Flasche steht. Im Altdeutschen gab es dafür die Bezeichnung lagella. Der Hannoveraner Cord Broyhan aus dem heutigen hannoverschen Stadtteil Stöcken braute 1526 als erster das nach ihm benannte Broyhan-Bier. Durch dieses Bier kurbelte er die Wirtschaft Hannovers bedeutend an und verschaffte der Stadt einen hohen Standpunkt in der damaligen Braukunst. Aus dem Brauch, das Broyhan-Bier zusammen mit einem Schnaps zu trinken, entstand Ende des 19. Jahrhunderts die Lüttje Lage. Zunächst war die Lage ein arme-Leute-Getränk, das es in vielen kleinen Kneipen der Altstadt gab. Heute wird die Lüttje Lage überall getrunken, wo es sich anbietet. Vor allem aber auf dem Schützenfest.

Das Trinken der Lage ist nicht ganz einfach, da sie aus zwei Teilen besteht. Dem Korn und dem Bier. Deshalb gibt es auch zwei Gläser, die gleichzeitig ausgetrunken werden müssen. In vielen kleineren Dörfern rund um Hannover wird sich allerdings nicht die Mühe gemacht es aus zwei Gläsern zu trinken, da heißt es: "Zusammenmischen und runter damit!"

