aktualisiert vor 4 Minuten

WestSpiel-Casinos starten Programmoffensive

In diesem Herbst beginnen die staatlich-konzessionierten Casinos der WestSpiel-Gruppe mit ihrer Programmoffensive. Über die nächsten Monate verteilt schütten die Casinos in Nordrhein-Westfalen und Bremen schätzungsweise rund 265 Millionen Euro und Geldpreisen und Sondergewinnen aus.

Allerdings dürfen sich Spielfreunde nicht nur auf zusätzliche Gewinnchancen freuen. Im Rahmen der Offensive erwarten Spieler ein großes Programmumfeld und natürlich das Highlight des Herbstes: das größte deutsche Pokerturnier, welches im WestSpiel-Casino in Dortmund-Hohensyburg stattfindet. Über 3.000 Teilnehmer aus ganz Europa hoffen auf den Sieg, der immerhin ein Preisgeld von einer halben Million offenbart. Noch nie gab es einen vielfältigeren Angebotsmix aus Glücksspiel, Show und fantastischer Gastronomie. Im Mittelpunkt stehen die Klassiker Roulette, Poker und Black Jack. Auch im Internet gibt es eine immer größere Auswahl an Spielangeboten. Zum Beispiel kann bei Online-Casino.de Roulette gespielt werden, das mit zu den beliebtesten Casino-Spielen gehört. Was Poker- und Spielfreunde im Herbst noch in den Westspiel-Casinos erwartet, erklärt dieser Artikel.

Roulette gehört zu den beliebtesten Glücksspielen.

Größere Flächen für bekannte Glücksspiele

Trotz der ausgelobten Geldpreise und Sondergewinne stehen in den Casinos die klassischen Glücksspiele natürlich weiterhin hoch im Kurs. WestSpiel vergrößert mitunter die Spielflächen in einigen Casinos, wie beispielsweise in Dortmund-Hohensyburg. Bereits jetzt können Besucher der Spielhallen an bis zu 186 Tischen ihr Glück im Spiel versuchen. Black Jack, Poker und Roulette werden hier auf einer Fläche von 4.000 Quadratmetern zelebriert. Während des Pokerturniers erweitert die Casino-Gruppe die vorhandene Fläche noch einmal, sodass genügend Platz für die Turnierteilnehmer und spielenden Zuschauer ist. Denn eines ist klar. Trotz der neuen Spielautomaten und frischen Spielideen, sind die Klassiker des Glücksspiels weiterhin gefragt. Insbesondere die bereits genannten Glücksspiele ziehen jährlich Unmengen an Spielern an und begeistern Menschen in der ganzen Welt. Aber was verbirgt sich hinter den klassischen Glücksspielen, deren Namen jeder kennt, das Spiel aber oft unbekannt ist? Eine Erklärung:

Poker

Beginner versuchen sich zumeist an der klassischen Spielversion, dem Texas Holdem. Bei dem Kartenspiel mit 52 Karten erhält jeder Spieler zu Beginn des Spiels ein eigenes Blatt, also fünf Karten. Der Clou ist, dass die Spieler selbst nicht wissen, welches Blatt die anderen Spieler haben, jedoch im Vorfeld einen Einsatz an Spielmarken oder Chips einsetzen müssen. Um zu gewinnen, muss der jeweilige Spieler seine eigenen Karten so realistisch einschätzen und vermuten, welche Karten die anderen Spieler haben könnten. Um das Pokern interessanter zu machen, erhalten die Spieler in den Pokerrunden weitere Karten, die natürlich das eigene Blatt verbessern könnten - ein schlechtes Blatt des Gegners jedoch auch. Vielfach können Spieler in Casinos mehrere Versionen des Pokerspiels ausprobieren.

Black Jack

Auch dies ist ein Kartenspiel, bei dem es darum geht, mit mindestens zwei Karten eine höhere Punktzahl als der Dealer zu erreichen. Allerdings gibt es eine Höchstpunktsumme. Diese liegt bei 21 und darf von keinem Spieler überschritten werden. In der Regel spielen mehrere Spieler gemeinsam gegen den Dealer. Black Jack wird von vielen Personen nicht nur wegen des Spielspaßes, sondern auch wegen seiner Geselligkeit geschätzt. Da jeder Teilnehmer automatisch gegen den Dealer spielt, ergeben sich oft Gespräche.

Roulette

Dies ist ebenfalls ein Klassiker, jedoch einer, der nicht auf einem Kartenspiel basiert. Beim Roulette spielt die Roulettescheibe, eine Runde, mit Zahlen und Abschnitten bestückte Fläche, die Hauptrolle. Jeder Spieler setzt auf eine Zahl - der Spielführer bringt eine Kugel ins Spiel und rollt sie über die Scheibe. Landet die Kugel dort, wo der Spieler gesetzt hat, hat er das Spiel gewonnen. Der Reiz des Spiels ist es, bereits im Vorfeld einzuschätzen, wo die Kugel landen könnte.

Neben den klassischen Glücksspielen erweitern die WestSpiel-Casinos ihr weiteres Angebot. Zum Start der neuen Spielbanken-Saison erhalten die Regelbetriebe der Casino-Kette über 1.000 neue Spielautomaten, die mitunter bereits die 3D-Technologie aufweisen und mit Gesten gesteuert werden können. Wer es wünscht, kann die Game-of-Thrones-Automaten nutzen - inklusive einem curved Display und tollem Sound.

Um mehr als nur das reine Spiel zu bieten, haben sich die Casino-Betreiber ein frisches Unterhaltungskonzept ausgedacht. Die Höhepunkte im Herbst bilden Livekonzerte und Auftritte von Kabarettisten, gleichfalls werden Boxwettkämpfe angeboten und das chinesische Neujahrsfest gefeiert. Im Restaurant Palmgarden in Dortmund-Hohensyburg wird das Wein- und Cocktailangebot nochmals erweitert.

Ein wichtiges Thema - der Spielerschutz

Bei all den Programmpunkten, Erweiterungen und Geldausschüttungen lässt WestSpiel ein wichtiges Thema nicht unbeachtet. Der Spielerschutz wird in den Casinos der Kette großgeschrieben. Die Betreiber wünschen, dass die Spielbankbesucher gerne und frei von Zwang zu ihnen kommen, ohne der Sucht zu unterliegen. Um dies zu gewährleisten, bieten sie mitunter folgende Schutzprogramme an:

- Selbsttest - Spieler können sich selbst auf eine mögliche Spielsucht testen.

- Beratungen - in mehreren Sprachen beraten die Casinomitarbeiter Kunden und klären sie über die Suchtgefahr und mögliche Lösungen auf.

- Informationen - als staatlich-konzessionierter Betrieb unterliegen die Casinos unter anderem den staatlichen Vorschriften zum Spielerschutz. Besucher der Casinos können das Infomaterial einsehen und sich von speziell geschulten Mitarbeitern beraten lassen.

Da die Prävention der beste Schutz gegen eine Sucht ist, handeln die Betreiber der WestSpiel-Casinos bereits im Vorfeld. Die Mitarbeiter werden auf Lehrgängen speziell in die Thematik der Spielsucht eingeführt und lernen, bereits die ersten Anzeichen zu erkennen und wie sie mit gefährdeten Spielern umgehen sollen. Natürlich können sich Spieler auch selbst vor einer Sucht schützen. Besucher können eine Höchstsumme festsetzen, um sich selbst nicht im Spiel zu verlieren.

Doch woran kann ein Spieler selbst erkennen, dass er gefährdet ist? Eine Definition der Spielsucht ist, dass das Glücksspiel zum Mittelpunkt des Denkens wird und sich das Leben immer stärker um das nächste Spiel dreht. Auch der Einsatz von zu hohen Geldern, das Verspielen des Gehalts und der Zwang, immer wieder spielen zu müssen, deuten auf die Sucht hin. Wer nur hin und wieder spielt und keine Probleme hat, seine eigene Budgetgrenze einzuhalten, unterliegt keiner Gefahr. Sollten die Einsätze jedoch immer steigen, sich die Spieldauer verlängern und wird beim Verlassen des Casinos bereits der nächste Besuch - so schnell wie möglich - geplant, ist Vorsicht geboten.

Poker ist ebenfalls ein Evergreen bei den Glücksspielen.

