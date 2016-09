0

Es geht um die Ehre. Wer macht mit beim Truck-Ziehen am 24. September auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover? Bewerbt euch jetzt für das "Team Sabrina" oder das "Team Verkehrs-Kai".

Ein MAN TGX. Diese Zugmaschine gilt es zu ziehen - mit einem Seil - eine Strecke von 20 Metern - mit jeweils 5 Niedersächsinnen oder Niedersachsen in einem Team. Der Haken: Der Truck hat ein Gewicht von 8,3 Tonnen. Welches Team schafft es in der besseren Zeit?

Bewerbt euch jetzt!

Ihr seid ein cooler Verein, eine eingeschworene Kollegen-Truppe oder eine Freundes-Clique? Dann kämpft mit Sabrina oder Verkehrs-Kai aus der Antenne Niedersachsen "Moin-Show" um die Ehre.

Trefft Sabrina und Verkehrs-Kai bei der "Antenne Niedersachsen Truck-Challenge" auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover. Für die Messe verschenken wir außerdem in dieser Woche jede Menge Freikarten im Programm, damit die Teams am Samstag, dem 24. September auch kräftig angefeuert werden.

Jetzt mitmachen!

Füllt einfach unser Teilnahmeformular aus und mit etwas Glück seid ihr dabei...