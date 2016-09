0

Ein zweiminütiger Trailer stimmt fünf Monate vor dem Kinostart von "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" auf die Fortsetzung der Sadomaso-Romanze ein.

Das jetzt veröffentlichte Video zeigt, wie der Unternehmer Christian Grey (Jamie Dornan) seine Gespielin Anastasia Steele (Dakota Johnson) zurückgewinnt. "Diesmal keine Regeln, keine Bestrafungen und keine Geheimnisse mehr", bittet die Studentin ihren Lover.

Neu dabei ist Kim Basinger (62) in der Rolle einer Ex-Liebhaberin, die Grey zum Sadomaso führte. Die australische Schauspielerin Bella Heathcote (29) mimt eine frühere Freundin, die dem Paar nachstellt. Ein nur 19 Sekunden langer Teaser, in dem Anastasia eine Augenmaske trägt, hatte am Montag den ersten Einblick in den Erotik-Thriller gegeben. Der Film von Regisseur James Foley soll am 9. Februar 2017 in den deutschen Kinos anlaufen.

Der erste Teil der Erotik-Trilogie nach der Romanvorlage der Britin E.L. James spielte 2015 weltweit mehr als eine halbe Milliarde Dollar ein. Der Abschluss der Trilogie, "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust", ist für 2018 angekündigt.

Foto: Screenshot