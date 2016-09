aktualisiert vor 7 Minuten

Netztrend

Der Down-Syndrom-Junge und seine Kumpels

Tolle Geschichte aus den USA: Über 100 Biker begleiten einen 16-Jährigen mit Down-Syndrom zur Schule.

Der Hintergrund ist weniger schön: Sean Maehrer wird wegen seiner geistigen Behinderung oft gemobbt. Vor dem Wechsel auf die Highschool sorgten sich seine Eltern sehr und teilten ihre Sorge bei Facebook. Das war im letzten Jahr. Verschiedene Motorrad-Clubs wurden auf Sean aufmerksam. An seinem ersten Tag an der neuen Schule begleiteten sie ihn mit ihren schweren Motorrädern zur Schule. Das machte mächtig Eindruck und kam natürlich vor allem bei Sean gut an.

Jetzt - ein Jahr später - wurde die Aktion zur Tradition. Wieder kamen über 100 Biker und brachten Sean zur Schule. Sie setzen damit ein klares Zeichen gegen Mobbing und Ausgrenzung.

Hier seht ihr noch mehr Fotos von Sean und seinen Biker-Freunden.

Fotos: Screenshot Facebook