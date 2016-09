0

US-Talkstar Jimmy Fallon hatte Donald Trump zu Gast. Und er hatte eine spezielle Bitte...

Jimmy Fallon gehört zu den großen Late-Night-Talkern der USA. Die größten Weltstars geben sich in seiner Show die Klinke in die Hand und lassen sich auf verrückte Aktionen und Spiele ein. Erst vor wenigen Wochen war US-Präsident Barrack Obama bei Fallon und sprach über seinen baldigen Auszug aus dem weißen Haus. Einen im wahrsten Sinne des Worten haarsträubenden Auftritt hatte nun der republikanische Präsidentschaftskandidat (und damit möglicher Obama-Nachfolger) Donald Trump in der "Tonight Show". Nach einem kurzen Geplänkel kam Fallon zu seinem Anliegen: "Darf ich etwas Albernes machen und Ihre Haare durcheinanderwuscheln?"

Jimmy Fallon erntet übrigens für diese Aktion jede Menge Kritik im Netz. Als "Hofnarr der Hölle" wurde Fallon tituliert. Bei Twitter stellte ihm ein Nutzer die Frage: "Na wie fühlt sich Rassismus, Sexismus und Homophobie ganz direkt an?". Fallon habe mit seiner Aktion den umstrittenen Kandidaten verharmlost.

Foto: Screenshot