0

Fast jede dritte Kind betroffen

Hohe Kinderarmut in Wilhelmshaven

In Wilhelmshaven und Delmenhorst ist der Anteil der von Armut betroffenen Kinder so hoch wie nirgends sonst in Niedersachsen. Das ist das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann-Stiftung.

Demnach lebten im Jahr 2015 in Wilhelmshaven 30,9 Prozent der Kinder in Familien, die auf Grundsicherungsleistungen angewiesen sind. In Delmenhorst lag der Wert bei 30,3 Prozent. Landesweit waren es in Niedersachsen rund 192 000 Kinder, die in einem Hartz-IV-Haushalt leben. Das entspricht einer Quote von 14,6 Prozent. Damit liegt Niedersachsen etwa im Bundesdurchschnitt (14,7 Prozent).

Link zum Thema

Auffallend sind die großen regionalen Unterschiede innerhalb Niedersachsens. Am niedrigsten ist die Kinderarmut im Emsland (8,1 Prozent) sowie in den Landkreisen Osnabrück (8,6 Prozent) und Osterholz (8,7 Prozent). Das höchste Armutsrisiko haben in Niedersachsen wie auch bundesweit Kinder von Alleinerziehenden sowie Minderjährige, die in Familien mit drei und mehr Kindern leben. So wachsen die Hälfte der armen Kinder in Familien mit einem alleinerziehenden Elternteil auf, ein weiteres Viertel stammt aus kinderreichen Familien.

Bremen landete mit 31,6 Prozent im Ländervergleich auf Platz zwei hinter Berlin (32,2 Prozent). Einen traurigen Rekord hält die Stadt Bremerhaven. Dort sind 40,5 Prozent der Kinder von Armut betroffen - das ist der höchste Wert bundesweit, vor Gelsenkirchen (38,5 Prozent) und Offenbach (34,5 Prozent).

Foto: dpa