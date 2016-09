0

Verkehrschaos droht

Vier Vollsperrungen am Wochenende

Am Wochenende (16.-18.9.) gibt es sage und schreibe 4 Vollsperrungen auf Niedersachsens Autobahnen. Betroffen sind die A1, die A2 und die A39.

von Verkehrs-Kai

Bei Bramsche und Buchholz droht uns das Verkehrs-Chaos. Gleich vier Vollsperrungen am kommenden Wochenende - geplant waren zunächst sogar fünf. Doch die Arbeiten auf der A7 ab Schnelsen Nord wurden verschoben. Hier der Übersichtsplan aus meinem Staukalender für das Wochenende von Freitag, 16. bis Montag, 19. September.









Bereits gesperrt

A1 Hamburg Richtung Bremen: Ab Seevetal-Hittfeld gesperrt bis Buchholzer Dreieck, Baustelle (1. Phase bis Montagmorgen 5 Uhr).

Gesperrt ab Freitagabend 20 Uhr

A1 Osnabrück Richtung Bremen: Ab Bramsche gesperrt bis Neuenkirchen-Vörden, Baustelle bis Sonntag 14 Uhr. Es wird weiter an der Fahrbahndecke der A1 gearbeitet. Dazu wird es ab 19 Uhr einspurig, die Einfahrt Bramsche wird gesperrt. Ab 20 Uhr dann kein Durchkommen mehr in Richtung Bremen. Als Umleitung wird die U5 eingerichtet. Letzte freie Abfahrt Bramsche.

A39 Wolfsburg Richtung Salzgitter: Freitag 20 Uhr bis Sonnabend um 6 Uhr Vollsperrung vorm Kreuz Wolfsburg/Königslutter (Stauwarnanlage wird an der Schilderbrücke eingebaut).

Gesperrt ab Sonnabend

A2 Hannover Richtung Berlin: am Kreuz Braunschweig-Nord Vollsperrung (Stauwarnanlage wird an der Schilderbrücke installiert) - ab Sonnabend 20 Uhr Vollsperrung Richtung Berlin – voraussichtlich bis Sonntagmorgen um 6 Uhr.

A7 Hamburg: ab Schnelsen Nord ist abgesagt.

Abgesagt ist zudem die Vollsperrung der B65 Hannover am Südschnellweg: an der Brücke in Döhren (Hildesheimer Straße) gibt es einen neuen Termin.

Foto: hykoe - Fotolia.com