Eis-Typen

Das verrät die Art, Eis zu essen über euren Charakter

Seid ihr ein Lecker oder ein Beißer? Allein durch die Art, wie ihr ein Eis esst, kann man schon viel über euch erfahren. Was genau...



Eis-Typ 1: Der Lecker

Der Lecker genießt sein Leben ebenso wie sein Eis. Ganz in Ruhe und ohne Eile leckt er genüsslich an seinem Eis. Insgesamt ist er ein lebensfroher Mensch, der stets positiv denkt. Auf Kinderfotos erkennt man ihn übrigens an seinem eisverschmierten Mund.



Eis-Typ 2: Der Beißer

Für den Beißer ist Genießen absolute Zeitverschwendung. Er isst Eis, weil ihm warm ist oder er etwas Süßes will. So einfach ist das. Dafür braucht er allerdings ziemlich gute Zähne. Er ist stürmisch, abenteuerlustig und geht Probleme oder Vorhaben direkt an.



Eis-Typ 3: Der Lutscher

Der Lutscher hieße nicht Lutscher, wenn er sein Eis nicht auch lutschen würde. Allerdings saugt er nicht ausschließlich an seinem Eis, sondern macht auch von anderen Wegen Gebrauch. Es ist eben ein unkonventioneller Typ und nimmt alles, wie es halt gerade kommt. Ihn bringt so schnell nichts aus der Ruhe.



Eis-Typ 4: Der Löffler

Beim Löffler geht alles seinen geregelten Weg. Fast schon wie ein Beamter und ganz nach dem Motto "Ordnung muss sein" verschwindet das Eis beim Löffler strukturiert Happen für Happen im Mund. So wie er das Eis isst, sieht auch sein Leben aus: er mag es, mit System an eine Sache ranzugehen und liebt To-Do-Listen.



Aber nicht nur, wie ihr Eis esst, verrät schon viel über euren Charakter. Auch welches Eis ihr esst! Vanille, Schoko, Kirsche oder Nuss - hier verraten wir euch, was euer Lieblings-Eis über euch verrät.

Foto: Jacob Lund - Fotolia.com