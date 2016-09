0

Infos und Ergebnisse

Kommunalwahlen Niedersachsen 2016

Rund 6,5 Millionen Menschen waren am Sonntag zur Teilnahme an den Kommunalwahlen in Niedersachsen aufgerufen. Neben den Vertretungen in Landkreisen, Städten und Gemeinden wurden in Direktwahlen 6 Landräte, der Oberbürgermeister von Celle und 30 weitere Bürgermeister gewählt.

Die Wahlergebnisse in Niedersachsens Kreisen und Kommunen

Ergebnisse online

Detaillierte Ergebnisse für die Kommunen in Niedersachsen gibt es ab sofort auf den Seiten der Kommunalen Datenverarbeitung Oldenburg (KDO):

Die Landeswahlleitung stellt die Ergebnisse der Direktwahlen und der Wahlen auf Kreisebene online in einer interaktiven Grafik bereit.

www.aktuelle-wahlen-niedersachsen.de

(Achtung: Euer Browser muss Java unterstützen.)

Die Ergebnisse in Samt- und Ortsgemeinden werden von vielen Kommunen ebenfalls online veröffentlicht. Bitte besucht dazu die Internetseiten eurer Kommunen und Landkreise. Eine Kommunen stellen ihrer Ergebnisse zudem in der kostenlosen App "Wahlportal" bereit.

CDU stärkste Kraft bei Kommunalwahlen in Niedersachsen

Die CDU schneidet bei den Kommunalwahlen besser ab als alle Konkurrenzparteien. Doch wie auch die SPD lässt sie mancherorts in Niedersachsen Federn. Die AfD bleibt landesweit einstellig.

Die CDU lag in Landkreisen und kreisfreien Städten mit 34,4 Prozent vor der SPD (31,2), den Grünen (10,9), der AfD (7,8), der FDP (4,8) und der Linken (3,3), wie die Landeswahlleitung am Montag mitteilte. Wählergruppen erzielten 6 Prozent. Die CDU ist seit Anfang der 80er Jahre immer als stärkste Kraft aus Kommunalwahlen hervorgegangen. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,5 Prozent und war damit höher als noch 2011.

Lest hier die ausführliche Zusammenfassung zur Kommunalwahl 2016...

Informationen zur Kommunalwahl in Niedersachsen

Hintergründe, Infos und Fakten zur Wahl

