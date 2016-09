aktualisiert vor 3 Minuten

Über dem Bundesdurchschnitt

Immer mehr Ganztagsschulen in Niedersachsen

Etwa die Hälfte aller Schulen in Niedersachsen sind inzwischen Ganztagsschulen. Vor allem bei Eltern kommt das Angebot gut an, wie eine aktuelle Studie ergab.

Beim Ausbau von Ganztagsschulen hat Niedersachsen deutlich aufgeholt und liegt inzwischen über dem Bundesdurchschnitt. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hervor. So hatten im Schuljahr 2014/15 landesweit 59,8 Prozent der Schulen (Primar- und Sekundarstufe I) einen Ganztagsbetrieb, im Bundesdurchschnitt waren es 59,5 Prozent. Ein Jahr zuvor lag der Anteil der Ganztagsschulen bei 56,4 Prozent. Nach Angaben von Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) besucht aktuell jeder zweite niedersächsische Schüler eine Ganztagsschule. Fünf Jahre zuvor war es nur jeder dritte.

So zufrieden sind die Eltern mit dem Schulangebot

In der Bertelsmann-Studie hatten die Forscher bundesweit Eltern nach ihrer Zufriedenheit mit dem Unterricht und der Betreuung ihrer Kinder auch am Nachmittag befragt. Demnach bewerten 66 Prozent der Eltern an Ganztagsschulen die individuelle Förderung ihrer Kinder als positiv, bei den Halbtagsschülern sind es nur 54 Prozent. Nach Ländern aufgeschlüsselte Zahlen zur Zufriedenheit der Eltern liegen nicht vor.

Der Befragung zufolge würden 30 Prozent der Eltern von Halbtagsschülern ihr Kind auf eine Ganztagsschule schicken, wenn sie nochmals entscheiden könnten.

Zahlen und Fakten

In Niedersachsen wurden zum Start des aktuellen Schuljahres 88 neue Ganztagsschulen genehmigt.

Aktuell gibt es jetzt mehr als 1.700 Ganztagsschulen in Niedersachsen.

Die meisten davon sind offen, also mit freiwilligen Angeboten am Nachmittag.

Im Schuljahr 2014/15 besuchten insgesamt 46,5 Prozent der Schüler eine Ganztagsschule. Davon 30 Prozent eine offene und 16,4 Prozent eine gebundene.

Foto: : Julian Stratenschulte/dpa