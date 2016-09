aktualisiert vor 50 Minuten

0

Studie

So hoch muss euer Gehalt sein, damit es auf Frauen attraktiv wirkt

Geld macht sexy. Ist tatsächlich so. Denn in einer neuen Studie haben Frauen jetzt bestätigt, dass sie Männer mit einem höheren Einkommen attraktiver finden.

Rund jeder fünfte Mann und jede neunte Frau finden einen Partner mit hohem Einkommen attraktiver. Die Studie wurde vom Sparportal "RetailMeNot" herausgegeben.

Zahlen und Fakten

In Niedersachsen liegt das durchschnittliche Wunsch-Einkommen des Partners bei 4.140 Euro (netto). Das Mindesteinkommen bei 2.215 Euro (netto).

Regionale Unterschiede sind groß. Spitzenreiter ist Rheinland-Pfalz mit 3.585 Euro/6.163 Euro. Am genügsamsten sind die Sachsen mit 1.756 Euro/3.105 Euro und Thüringen mit 1.875 Euro/2.933 Euro.

Rund 20% gaben sogar an, dass ihnen Geld wichtiger sei als Intelligenz.

42% der Frauen finden finanzielle Sicherheit wichtiger als gutes Aussehen.

Bei den Befragten setzten vor allem die jüngeren (18-29 Jahre) ihre Gehalts-Vorstellungen besonders hoch. Im Alter lässt das nach.

Die ganze Studie findet ihr unter www.retailmenot.de.

Wobei - unter uns - wir stellen uns auch die Frage, was für Leute befragt wurden. Wenn 2.200 netto (!) das Mindestgehalt für einen Partner sein soll.

Wenn wir uns die Zahlen vom Anfang mal rumrechnen, klingen diese Zahlen allerdings nicht mehr ganz so groß. 20% der Männer und rund 11% der Frauen legen demnach viel Wert auf Geld. So schlimm ist es um uns also noch nicht bestellt...

Foto: Fotolia.com