Spartipps

So kommt ihr günstig durch den Herbst!

Der Herbst ist da. Während sich manch einer über die bunten Blätter und niedrigeren Temperaturen erfreut, gibt es andere die dem Freibadwetter schon jetzt sehr nachtrauern – aber für alle gibt es jetzt die fünf ultimativen Spartipps, die euch zeigen, dass die dritte Jahreszeit doch so einige Vorzüge mit sich bringt.

Urlaub:

Wenn ihr jetzt im Herbst schon euren Urlaub für das Jahr 2017 bucht, könnt ihr gewaltig sparen. Ganz egal ob euch das Fernweh eher an einen weißen Sandstrand, oder in ein einsames Bergdorf zieht - wenn ihr euch schon jetzt entscheidet, kommt ihr an einzigartige Preisvorteile. Noch bis Ende Oktober bieten einige Reiseveranstalter einen lohnenswerten Frühbucherrabatt auf attraktive Reiseangebote – so kommt ihr günstig an eure Traumreise!

Grill:

Ein guter Grill ist teuer! Kauft ihr ihn aber im September zum Ende der Grillsaison, könnt ihr bei der Anschaffung einige Prozent sparen. Passenderweise könnt ihr auch bei dem Grillgut nochmal kräftig zulangen, denn auch das muss jetzt raus aus dem Handel. Also Bratwürste und Steaks günstig erwerben und als kleiner Tipp: Einfrieren ist auch möglich!

Gartenmöbel:

Einer unserer Lieblingsorte während den heißen Sommertagen war der heimische Garten, beziehungsweise der eigene Balkon. Daher wurden Gartenmöbel auch stark beansprucht. Jetzt ist die perfekte Zeit, um ausgediente Liegen, Stühle und Bänke zu entsorgen und gegen etwas Neues auszutauschen – und mit etwas Glück gibt es sogar noch ein paar warme Tage an denen man die Energie der letzten Sonnenstrahlen in dem neuen Sessel tanken kann.

Rasenmäher:

Wir bleiben beim Thema Garten! Dieser muss natürlich auch gepflegt werden, um sich das ganze Jahr über daran erfreuen zu können. Ein wichtiges Utensil dafür ist der Rasenmäher – und auch den gibt es jetzt im Herbst so günstig wie sonst nie! Ganz egal ob Mähroboter oder Rasentraktor, hier kann man kräftig sparen.

Obst und Gemüse:

Herbstzeit ist Zeit der Weinlese und somit auch Zeit der günstigen Weintrauben. Das Obst gibt es jetzt in allen Märkten besonders preiswert. Außerdem lohnt es sich das ganze Jahr über auf Saisonobst und –gemüse zu achten. Mit der Apfelernte im Oktober, gibt es auch hier ein reichhaltiges Angebot an günstigen Produkten. Dahinter reihen sich Kartoffeln, Möhren und Rotkohl.

Bei einigen Dingen lohnt es sich also besonders, im Herbst zuzugreifen. Und übrigens: Wer einem lieben Menschen eine besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen möchte, kann sich jetzt auch über die niedrigeren Preise bei Schnittblumen freuen – und so ein Blumenstrauß macht sich nicht nur gut als Geschenk, sondern auch auf dem eigenen Küchentisch, um sich ein bisschen Farbenfreude in die Wohnung zu holen.

Ihr wollt noch mehr Schnäppchen?

Dann schaut doch mal in unseren Antenne Niedersachsen Sparkalender. Hier findet ihr nach Monaten aufgelistet, wann es sich besonders lohnt, welche Dinge zu kaufen.

