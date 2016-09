0

Album der Woche gewinnen!

Bastille - "Wild World"

Bastille – das sind 5 sympathische Jungs aus dem Süden Londons, die mit ihrer Musik und Frontmann Dan vor allem die Herzen vieler Mädels höher schlagen lassen. Doch man sollte die Vollblutmusiker nicht unterschätzen.

Mit Songs wie „Pompeii“ und „Things we lost in the fire“ feiern die Engländer seit 2013 internationale Erfolge. Auf ihrem zweiten Album „Wild World“ überraschen Bastille mit einem neuen Sound. Der gewohnte Elektropop wird nun auch von harten Gitarren unterstützt. Für die Band war das zunächst eine ungewohnte Entwicklung. Letztendlich haben sich Dan, Kyle, Woody und Will auf diese Veränderung eingelassen und präsentieren das Ergebnis auf ihrem zweiten Album „Wild World“. Die erste Singleauskopplung „Good Grief“ hat in Bastilles Heimat England bereits Silberstatus.

Reinhören: Bastille - "Wild World"

Blame



Glory



Good Grief



Warmth



Fotos: Universal